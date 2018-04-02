Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники "нижчих каст" вийшли на акції протесту через рішення Верховного суду змінити положення закону про їхній захист

Щонайменше сім людей загинули під час протестів в Індії, організованих представниками касти далітів, яких раніше називали "недоторканими".

Демонстранти вийшли на акції протесту проти постанови Верховного суду, яка, на їхню думку, послаблює закон SC/ST, що захищає громадян з "нижчих каст".

Акції протесту супроводжувалися блокуванням роботи залізниці, спаленням автомобілів, сутичками з поліцією. В штаті Мадхья-Прадеш влада запровадила комендантську годину, у штаті Пенджаб чиновники наказали відключити інтернет до 23:00, а навчальні заклади, крамниці та банки не працювали.

Федеральний уряд раніше звернувся до Верховного суду з проханням переглянути своє рішення.

Насильство на кастовому ґрунті залишається у країні великою проблемою. За офіційними даними, у 2016 році зареєстровано понад 40 тисяч злочинів проти нижчих каст.

"Закон SC/ST забезпечив захист далітів в Індії, зробивши будь-яку дискримінацію щодо нашої громади правопорушенням, яке карається за кримінальним законодавством. Через нове рішення Верховного суду ці юридичні зобов'язання закінчилися. Ми всі засмучені та шоковані", - заявив генеральний секретар Індійської асоціації нижчих каст пан Чоудхарі.

Чи потребують "недоторкані" додаткового захисту?

Хоча в Індії існує ряд законів, спрямованих на захист далітів, вони скаржаться на дискримінацію в багатьох сферах життя.

Загальна кількість людей, яких відносять до нижчих каст в Індії, досягає 200 млн людей.

Традиційно вони жили в умовах сегрегації, їм забороняли відвідувати ті ж самі храми, школи та навіть пити з тих же чашок, що й представники вищих каст. "Нижчі касти" не отримують освіти та роботи, часто стають жертвами експлуатації, зловживань та насильства.

За словами активістів, останнім часом серед молодих далітів зросло прагнення покращити своє життя. Це призвело до збільшення насильства щодо них з боку представників вищих каст, які не бажають бачити далітів рівними собі.

Минулого тижня в західному штаті Гуджарат вбили молодого хлопця-даліта, який їздив на коні, що розглядається як "привілей вищої касти".

У жовтні 2017 року хлопця-даліта вбили за те, що він відвідав фестиваль традиційних індійських танців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акції протесту далітів супроводжувалися сутичками з поліцією

В чому полягає закон про захист "нижчих каст"?

Закон про запобігання злочинам SC/ST був прийнятий 1989 року. Він дозволяв автоматичну реєстрацію кримінальних справ та миттєвий арешт за звинуваченням у злочинах проти представника нижчої касти, суворо обмежував можливості для звільнення під заставу.

Цей закон також встановлював відповідальність чиновників за "недбале виконання обов'язків", адже представники далітів скаржилися, що чиновники з інших каст не реєструють їхні заяви про правопорушення.

Верховний суд Індії нещодавно зупинив автоматичні арешти та реєстрацію кримінальних справ за цим законом, а також заборонив арешт держслужбовців за скаргами про "недбале виконання обов'язків", без письмового дозволу з боку тих, хто призначав чиновників на посаду.

Критики рішення суду заявили, що чиновники відтепер знову закриватимуть очі на злочини на кастовому ґрунті.