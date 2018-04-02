У Флориді алігатор забрався до родинного басейну

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Алігатор вирішив попірнати у родинному басейні у Флориді

У містечку Нокоміс у Флориді триметровий алігатор забрався до басейну на території приватного будинку і не хотів його залишати.

Місцевим мешканцям довелося викликати поліцію.

Поліцейські зняли на відео, як професійний мисливець витягав рептилію з басейну.

Фото та відео поліцейські супроводжували хештегом "тільки у Флориді".

Як правило американські алігатори досягають в довжину 3,3-4,5 метрів і можуть важити до 450 кг.

Ці рептилії мешкають у південно-східних штатах США, переважно у Флориді та Луїзіані, де їхня кількість перевищує мільйон.

У 1973 році американських алігаторів віднесли до переліку видів, які опинилися під загрозою зникнення.

Прийняті заходи зі збереження популяції рептилій призвели до того, що вже 1987 року алігаторів виключили з цього переліку.