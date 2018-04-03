Вантажівка розгубила слонів на автомагістралі в Іспанії

Копирайт изображения Ayuntamiento de Pozo Cañada Image caption Пораненого слона піднімають спеціальним краном

На південному сході Іспанії довелося закрити автостраду після аварії вантажівки, яка перевозила слонів.

Інцидент стався поблизу міста Альбасете в регіоні Мурсія.

Водій вантажівки, яка належить цирку, не постраждав.

У вантажівці було п'ятеро слонів.

Один з них загинув від травм, інші, серед яких було двоє поранених, розбіглися по автостраді.

Пропустити Twitter допис , автор: @Gserrano_DGT Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 квітня 2018 р.

Їх довелося евакуювати з проїжджої частини за допомогою крана.

Грегоріо Серрано, директор державного департаменту, який відповідає за безпеку транспортних шляхів, розмістив в соцмережі відео евакуації слонів.

За його словами, причина аварії вантажівки розслідується.

Місцева поліція розмістила в соцмережі фото слонів, які ходили по автостраді.