Націоналісти вивели тисячу активістів "боротися з олігархами"

Націоналісти проводять у центрі Києва марш "За українське майбутнє без олігархів".

До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14".

На початку акції біля стадіону Динамо зібралося близько тисячі учасників.

За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги Кабінету Міністрів, Верховній Раді та Адміністрації Президента.

Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки".