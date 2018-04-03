Націоналісти вивели тисячу активістів "боротися з олігархами"
- 3 квітня 2018
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Націоналісти проводять у центрі Києва марш "За українське майбутнє без олігархів".
До ходи долучилися активісти ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Правого сектору", "Конгресу українських націоналістів", ОУН та "С-14".
На початку акції біля стадіону Динамо зібралося близько тисячі учасників.
За словами організаторів заходу, їхня мета - донести свої вимоги Кабінету Міністрів, Верховній Раді та Адміністрації Президента.
Серед гасел маршу, зокрема, "Повернімо Україну в українські руки".