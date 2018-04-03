Принца Філіпа госпіталізували для планової операції

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Чоловіка королеви Великої Британії, герцога Единбурзького госпіталізували для планової операції на стегні, повідомив Букінгемський палац.

Операція відбудеться в середу в лікарні короля Едварда VII в Мерілебоні.

"Його королівську високість герцога Единбурзького сьогодні прийняли в лікарні короля Едварда VII в Лондоні для планової операції на стегні, яка пройде завтра", - ідеться в заяві палацу.

96-річний принц Філіп відійшов від виконання своїх монарших обов'язків у серпні 2017 року. Королева Єлизавета ІІ підтримала це рішення чоловіка, повідомив речник палацу.

Принц Філіп є покровителем, президентом та членом понад 780 організацій і асоціюватиметься з ними й надалі.

У Букінгемському палаці кажуть, що він вже не братиме активної участі в заходах, зокрема, відвідувати прийоми.