Ченнінг Татум розлучається з дружиною
Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн розлучаються після дев'яти років шлюбу. Про це актори оголосили особисто на своїх сторінках у соцмережах.
Пара, яка має чотирирічну доньку, заявила, що вирішила розійтися мирно та з любов'ю. При цьому вони "залишаються сім'єю" та завжди будуть "люблячими батьками".
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Артисти заявили, що вирішили публічно про це оголосити, аби уникнути спотворення та перекручення інформації.
"В основі нашого рішення немає жодних секретів чи непристойних подій - просто два найкращих друга розуміють, що настав час щось змінити та допомогти один одному жити максимально радісно і щасливо", - заявили вони в оприлюдненому в соцмережах спільному повідомленні.
"Ми полюбовно вирішили розійтися. Ми дуже сильно закохалися одне в одного багато років тому, і провели неймовірний період разом. Абсолютно нічого не змінилося відтоді, ми так само любимо одне одного, але кохання - це гарна пригода, яка тепер повела нас різними шляхами", - йдеться у повідомленні.
Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн зустрілися в 2006 році на зйомках фільму "Крок вперед", а в 2009-му одружилися.