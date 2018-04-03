Ченнінг Татум розлучається з дружиною

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Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн розлучаються після дев'яти років шлюбу. Про це актори оголосили особисто на своїх сторінках у соцмережах.

Пара, яка має чотирирічну доньку, заявила, що вирішила розійтися мирно та з любов'ю. При цьому вони "залишаються сім'єю" та завжди будуть "люблячими батьками".

Артисти заявили, що вирішили публічно про це оголосити, аби уникнути спотворення та перекручення інформації.

"В основі нашого рішення немає жодних секретів чи непристойних подій - просто два найкращих друга розуміють, що настав час щось змінити та допомогти один одному жити максимально радісно і щасливо", - заявили вони в оприлюдненому в соцмережах спільному повідомленні.

"Ми полюбовно вирішили розійтися. Ми дуже сильно закохалися одне в одного багато років тому, і провели неймовірний період разом. Абсолютно нічого не змінилося відтоді, ми так само любимо одне одного, але кохання - це гарна пригода, яка тепер повела нас різними шляхами", - йдеться у повідомленні.

Ченнінг Татум та Дженна Дьюенн зустрілися в 2006 році на зйомках фільму "Крок вперед", а в 2009-му одружилися.