Острови Фіджі: "кліматичні зміни знищують нас"

Копирайт изображения Reuters Image caption Внаслідок повені на Фіджі загинули чотири людини

Прем'єр-міністр Фіджі Френк Байнімарама заявив, що його острівна тихоокеанська держава бореться "за виживання" через зміни клімату.

За його словами, острови Фіджі потерпають від "майже постійних" смертоносних ураганів.

Пан Байнімарама виступив після того, як ураган "Джозі" на цих вихідних призвів до повені на головному острові Фіджі Віті Леву та загибелі чотирьох людей.

У 2016 році внаслідок урагану "Вінстон" на Фіджі загинули 44 людини. Країна з населенням приблизно мільйон людей втратила третину економічного виробництва.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наслідки урагану "Вінстон" для Фіджі були катастрофічними - країна втратила третину економіки

Френк Байнімарама зазначив, що через кліматичні зміни потужні урагани в регіоні стали "більш жорстокими".

"Як країна ми починаємо розбудовувати нашу здатність до протистояння несприятливим ситуаціям у відповідь на нову страхітливу еру", - наголосив він.

У минулому році прем'єр-міністр Фіджі взяв активну участь у конференції з кліматичних змін у німецькому Бонні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Фіджі Френк Байнімарама повідомив, що його країна вже відчула на собі наслідки кліматичних змін

Клімат планети змінюється постійно. Проте нинішній період потепління відбувається набагато швидше, ніж такі зміни у минулому.

Кліматичні зміни можуть спричинити дефіцит прісної води та збільшити кількість загиблих від повеней, штормів, спеки та посух.