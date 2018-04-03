У США жінка "хотіла розбудити сина електрошокером"
В американському штаті Аризона жінку звинуватили у використанні електрошокера для того, щоб підняти сина з ліжка.
40-річній Шеррон Доббінс закидають, що вона використала пристрій проти 17-річного підлітка, аби він приготувався до великодньої служби.
Пані Доббінс звинувачують у насильстві над дітьми.
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У суді вона заявила, що активувала електрошоковий пістолет, але не користувалася ним.
Проте в поліції зазначають, що на нозі підлітка знайшли дві невеликі ґулі.
В понеділок суддя звільнив пані Доббінс з-під варти без застави, хоча й з певними умовами.
"Як тільки вас звільнять, ви не маєте володіти жодною зброєю, включно з тазером (електрошоковим пістолет. - Ред.)", - звернувся до жінки суддя, повідомляє KSAZ-TV.
Поліція вилучила в пані Доббінс її електрошоковий пістолет.