Британські хіміки не назвали країну, звідки походить "Новачок"

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Фахівці британської хімічної лабораторії Портон-Даун підтвердили, що російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку отруїли речовиною класу "Новачок". Втім, вони не стали встановлювати країну походження речовини.

В інтерв'ю телеканалу Sky News керівник лабораторії Гері Ейткенхед зазначив, що для встановлення країни походження недостатньо лише хімічного аналізу - необхідні й інші дані, в тому числі ті, що ґрунтуються на інформації від розвідки.

"Ми не встановили конкретне джерело, але ми надали наукову інформацію уряду, який, у свою чергу, використав інші джерела, щоб дійти до висновку, до якого дійшов", - пояснив він.

Пан Ейткенхед зазначив, що вчені змогли визначити отруту, застосовану проти Скрипаля, як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії типу "Новачок".

"Це була бойова отруйна речовина, але говорити, де саме її виробили - ось це вже не наша робота", - наголосив він.

Керівник лабораторії також зазначив, що виготовлення такої речовини передбачає наявність надзвичайно високих технологій, які доступні тільки на об'єктах державного рівня.

За словами пан Ейткенхеда, проти речовин класу "Новачок" не існує антидоту.

Він не став коментувати питання наявності речовини у Росії, та відкинув можливість того, що Сергія та Юлію Скрипалів могли отруїти за допомогою "Новачка" з лабораторії Портон-Даун.

"Це неможливо, щоб щось таке могло бути вироблено в нашій лабораторії або залишити її стіни", - заявив Ейткенхед.

У середу Організація із заборони хімічної зброї має зібратися на спеціальну зустріч у Гаазі. Зустріч пройде за зачиненими дверима на прохання російського представника при організації Олександра Шульгіна.