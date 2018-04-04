Трамп планує направити війська на кордон з Мексикою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд Трамп повідомив, що планує направити американських військових охороняти будівництво стіни з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорив з керівництвом Пентагону можливість відправки американських військових на кордон з Мексикою.

За словами президента, військові охоронятимуть кордон, поки на ньому не побудують стіну.

"Я говорив з Меттісом (міністром оборони США. - Ред.), що ми будемо охороняти наш кордон за допомогою армії, поки не буде стіни", - сказав Трамп.

За даними CNN і журналу Politico, один з керівників міністерства національної безпеки у вівторок заявив, що направлення американських військових на кордон дійсно обговорювалася, але без визначення конкретної дати.

За даними цих видань, керівник Пентагону Джеймс Меттіс не хоче відправляти військових на охорону стіни.

Оборонне відомство, не коментує подібні ініціативи.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що незадоволений безпекою американо-мексиканського кордону.

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З самого початку виборчої кампанії у 2015 році він обіцяв будівництво гігантської загороджувальної споруди на південному кордоні США, звертаючи особливу увагу на те, що платити за це буде Мексика.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто неодноразово відкидав можливість фінансування спорудження стіни його країною.

У вівторок президент США написав у Twitter - в третій раз за три дні - про "караван" мігрантів, які прямують до США з Центральної Америки, який, за словами Трампа, "краще зупинити до того, як він туди дістанеться".