У штаб-квартирі YouTube в США сталася стрілянина

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Озброєна поліція входить до будівлі YouTube

Поліція американського штату Каліфорнія повідомила, що у штаб-квартирі YouTube в місті Сан-Бруно сталася стрілянина і в будинку знаходиться "активний стрілок".

На місці події працюють машини швидкої допомоги, чиновники застерегли громадян не підходити до будівлі.

Компанія Google, яка володіє YouTube, заявила, що розслідується можливий "інцидент з застосуванням вогнепальної зброї".

Місцеві ЗМІ повідомили, що стріляла жінка, проте цю інформацію підтвердити не вдалося.

У штаб-квартирі YouTube працює близько 1700 людей.

У Google заявили, що координують дії з владою і надаватимуть інформацію про стрілянину, коли вона стане доступною.

Тодд Шерман, співробітник YouTube, написав у Twitter, що багато людей у паніці втекли з будівлі.

Інший співробітник компанії, Вадим Лаврусик, повідомив у соцмережі, що після пострілів забарикадувався у приміщенні.

"Активний стрілок у штаб-квартирі YouTube. Почув постріли та побачив людей, які бігали.... Зараз забарикадувався в кімнаті з колегами", - написав він у Twitter.

Пізніше пан Лаврусик евакуювався з будинку.

За даними ABC News, чотири чи п'ять осіб потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями внаслідок стрілянини. Повідомляється також, що під час паніки люди зазнали травм.