За які пости Facebook блокує російську "фабрику тролів"

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Соцмережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок і профілів російського "Агентства інтернет-досліджень" (ТОВ "Інтернет-дослідження", більш відоме у ЗМІ як "фабрика інтернет-тролів", - Ред).

Про це на своїй сторінці написав засновник Facebook Марк Цукерберг.

За словами Цукерберга, заблоковані акаунти використовувалися для політичного впливу на російськомовних користувачів із Росії, України, Азербайджану та Узбекистану.

Деякі зі сторінок належали російським ЗМІ, але водночас контролювалося Агентством.

"Ця російське агентство неодноразово, шляхом обману, намагалася маніпулювати людьми в США, Європі та Росії ", - додав засновник Facebook.

Керівник служби безпеки Facebook Алекс Стамос уточнив на офіційній сторінці соцмережі, що мова йде про блокування 75 Facebook та 65 Instagram акаунтів, а також 138 сторінок.

За його словами, найбільше підписників у заблокованих сторінок було в Росії (488 тис.) та в Україні (170 тис.).

Пан Стамос також опублікував зразки рекламних повідомлень, які поширювали за гроші "Інтернет-дослідження". Загалом компанія витратила на них 167 тис. доларів США (починаючи з 1 січня 2015 року).

Копирайт изображения Facebook Image caption На поширення таких повідомлень ТОВ "Інтернет-дослідження" потратило 167 тис. доларів США за більш, як три роки

Відповідальний за безпеку також анонсував запуск інструменту, який дозволить користувачам самостійно перевіряти, чи підписані вони на сторінки російського агентства.

"Ми знаємо, що Агентство інтернет-досліджень та інші - погані актори, які намагаються обдурити Facebook. Вони завжди змінюють свою тактику, щоб сховатися від нашої команди з безпеки. Але ми будемо продовжувати боротьбу та залучимо значно більше людей та технологій для підвищення безпеки на Facebook", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения RODRIGO BUENDIA / Getty Images Image caption Співробітники "фабрикою інтернет-тролів" коментували пости в соцмережах та на сайтах в інтернеті

На початку 2015 року ряд російських ЗМІ опублікували журналістські розслідування про ТОВ "Інтернет-дослідження", яке прозвали "фабрикою інтернет-тролів".

У них йшлося про те, що компанія наймає людей, щоб ті коментували пости в соцмережах та на сайтах в інтернеті.

У лютому 2018 року Сполучені Штати звинуватили "Агентство інтернет-досліджень" у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

Звинувачення висунули 13 росіянам, які, згідно звинувачувального акту, ще з 2014 року поширювали інформацію, яка представляла у негативному світлі кандидата у президенти Гілларі Клінтон.

Росія всі звинувачення про втручання у вибори категорично заперечує.

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