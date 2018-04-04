BAFTA TV-2018: які серіали змагатимуться за перемогу

Копирайт изображения Netflix Image caption Серіал "Корона" отримав три номінації

4 квітня у Лондоні оголосили номінантів на нагороди BAFTA у галузі телебачення. Серед них - серіали "За службовим обов'язком", "Корона" та "Чорне дзеркало".

Найбільшу кількість номінацій - чотири - отримав серіал "За службовим обов'язком".

Драматичний серіал ВВС "Три дівчини" та дві стрічки Netflix - "Корона" та "Чорне дзеркало" - отримали по три номінації.

Image caption Джейсон Воткінс та Тенді Ньютон - зірки серіалу "За службовим обов'язком"

Другий рік поспіль номінацію "Найкраща актриса" отримує Клер Фой за роль королеви Єлизавети у серіалі "Корона".

Ванессу Кірбі, яка грає у серіалі принцесу Маргарет, номінували на "Найкращу актрису другого плану".

Драма про життя королівської родини також отримала номінацію "Найкращий драматичний серіал". У цю номінацію також потрапили серіали "Гострі козирки" та "Кінець ***го світу".

Image caption Тім Піготт-Сміт зіграв короля Чарльза ІІІ у драмі, дія якої відбувається в майбутньому

Тім Пігот-Смітт, який помер минулого року, отримав посмертну номінацію за головну роль у драматичному серіалі ВВС "Король Чарльз ІІІ".

Стрічка також отримала номінацію у категорії "Найкращий драматичний телефільм".

Актор "Чорного дзеркала" Джо Коул отримав свою першу номінацію BAFTA TV - "Найкращий актор" - за роль в епізоді "Повісити діджея". Цей епізод також номінували на "Найкращий драматичний телефільм".

Копирайт изображения Netflix Image caption Джо Коул отримав номінацію за роль у "Чорному дзеркалі"

Ще один актор серіалу, Джиммі Сімпсон, також вперше для себе потрапив у номінацію "Найкращий актор другого плану" за роль у епізоді "USS Каллістер".

Акторку Анну Фріл номінували як найкращу актрису другого плану за роль у серіалі BBC One "Зламаний".

Її партнер по серіалу Шон Бін за роль католицього священика у цьому фільмі потрапив у номінацію "Найкращий актор".

Ще одна дебютантка BAFTA TV - Джулі Гесмондал - отримала номінацію "Найкраща актриса другого плану" за роль у серіалі "Броадчерч".

Серіал "Катастрофа" отримав дві номінації - "Найкращий сценарій комедійного серіалу" та "Найкраща комедійна актриса" у Шерон Горган.

У міжнародній категорії змагаються драми "Велика маленька брехня", "Ворожнеча: Бетт і Джоан", "Розповідь служниці" та документальний серіал "В'єтнам".

Церемонія нагородження BAFTA TV відбудеться 13 травня.

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