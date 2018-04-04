У Москві загорівся торговий центр, є загиблий

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У Москві в торговому центрі "Персей для дітей" сталася пожежа, одна людина загинула.

Загоряння виникло в одному зі складських приміщень на четвертому поверсі будівлі.

Як повідомили ТАСС в службі швидкої допомоги, загиблим є працівник торгового центру, він помер в автомобілі швидкої.

Загальна площа пожежі, за попередніми даними, 80 квадратних метрів.

Пожежі присвоїли другий (підвищений) ранг складності, всіх відвідувачів евакуювали з приміщення.

Джерело в екстрених службах розказало, що через складне планування пожежним важко дістатися до місця займання.

На даний момент відкритий вогонь ліквідували, тривають пошуки можливих постраждалих в галереях ТЦ.

У московському управлінні МНС повідомили, що при пожежі спрацювала система евакуації, димового захисту та автоматичного пожежогасіння. Там додали, що персонал торгового центру діяв добре.

Останній раз "Персей для дітей" перевіряли в березні, серйозних порушень, які могли привести до пожежі, не виявили, повідомили в МНС.

25 березня в торговому центрі в Кемерові сталася пожежа, в якій загинули 64 людини, більшість з них - діти.

За версією слідчих, причиною загоряння могло стати коротке замикання. Слідчі також повідомили, що більшість жертв задихнулися перед зачиненими дверима одного з приміщень, очікуючи рятувальників.