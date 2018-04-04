Принц Філіп одужує після операції з ендопротезування
Чоловік королеви Великої Британії, герцог Единбурзький принц Філіп почуває себе добре та "знаходиться у гарному гуморі" після успішної операції з ендопротезування кульшового суглоба. Про це повідомив Букінгемський палац.
Раніше 96-річного принца Філіпа прооперували у лікарні короля Едуарда VII в Лондоні.
Очікується, що він залишиться в лікарні протягом декількох днів.
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Принц Філіп відійшов від виконання своїх монарших обов'язків у серпні 2017 року.
Королева Єлизавета ІІ підтримала це рішення чоловіка.
Принц Філіп є покровителем, президентом та членом понад 780 організацій.
У Букінгемському палаці кажуть, що він вже не братиме активної участі в державних заходах.
У минулому принц Філіп активно займався спортом.
Як повідомляє королівський кореспондент ВВС Джонні Дімонд, у 60-х роках чоловік королеви був одним з чотирьох провідних гравців у поло в Британії.
Він любить керувати кінними екіпажами.
Весь час принц Філіп заохочував інших людей займатися спортом та вести активний спосіб життя.
З 1947 по 2013 рік він був президентом благодійної організації "Національна асоціація спортивних споруд", яка займається благоустроєм парків та місць для спорту та ігор у Великій Британії.
У 1956 році принц Філіп запровадив для молодих британців Нагороду Герцога Единбурзького. Вона присуджується за участь у волонтерських проектах, за досягнення у спорті, танцях, проведення туристичних експедицій.
В останні роки герцог Едінбурзький суттєво зменшив діяльність. Проте на початку березня його знову бачили за керуванням каретою у Віндзорі.