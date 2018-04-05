Трамп передумав негайно виводити війська з Сирії

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Президент США Дональд Трамп не буде виводити війська з Сирії негайно, попри зроблену минулого тижня заяву про те, що США дуже скоро вийдуть з Сирії.

Як повідомляється, змінити рішення Трампа умовили радники, аргументуючи це тим, що угруповання "Ісламська держава" може перегрупувати свої сили та активізуватися, якщо її не стримувати,

У середу в Білому домі заявили, що військова присутність США в Сирії скоро закінчиться, але конкретних термінів виведення військ не назвали.

Угруповання "Ісламська держава" майже повністю знищена, і США проконсультується з союзниками з приводу подальших дій.

Як заявив у середу телеканалу NBC анонімний співрозмовник з Білого дому, на засіданні у вівторок Трамп все ж погодився залишити війська в Сирії на невизначений термін. Президент був, м'яко кажучи, не дуже цьому радий, додало джерело NBC.

Сили США в Сирії налічують близько двох тисяч військових. У боротьбі з "Ісламською державою" вони сприяють альянсу курдських загонів народного ополчення і силам арабської опозиції, відомим як Демократичні сили Сирії.

За останні три роки за підтримки ВПС США Демократичні сили Сирії відбили у "Ісламської держави" кілька десятків тисяч квадратних кілометрів території.

У середу Туреччина, Іран і Росія після зустрічі Володимира Путіна, Реджепа Ердогана і Хасана Роухані в Анкарі домовилися докласти зусиль, щоб прискорити стабілізацію в Сирії.

Всі три країни відіграють у конфлікті значну роль, хоча виступають на різних сторонах: Росія та Іран підтримують президента Башара Асада, а Туреччина - опозицію.

Однак лідерів об'єднує неприязнь до Вашингтона і впевненість в тому, що тепер контроль над ситуацією в Сирії в їхніх руках, повідомляє кореспондент ВВС в Туреччині Марк Лоуен.

Чому Трамп хоче вивести війська?

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Виступаючи перед членами будівельних профспілок в Огайо минулого тижня, Трамп заявив, що територія, яка все ще залишається під контролем "Ісламською державою", буде звільнена найближчим часом.

"Нехай тепер про це подбають інші. Дуже скоро, дуже скоро ми вийдемо", - сказав Трамп. - Ми повернемося в нашу країну, де ми і повинні бути".

Також ЗМІ повідомили, що президент наказав держдепартаменту заморозити більше 200 млн доларів допомоги на відновлення Сирії, виділених рішенням звільненого в березні голови цього відомства Рекса Тіллерсона.

Чому американські військові хочуть залишитися?

Представники чинної в Сирії коаліції під керівництвом США стверджують, що екстремісти з "Ісламської держави" втратили контроль над 98% території, яку колись утримували в Сирії та Іраку. Однак угрупування не переможене повністю, підкреслюють вони.

Копирайт изображения Reuters Image caption У жовтні підтримувані США сили взяли під контроль місто Ракка

Ісламісти як і раніше контролюють територію на сході Сирії, в долині річки Євфрат, де наступ Демократичних сил сповільнився через те, що курдські загони змушені були відійти на північний захід країни, в Афрін, який оточили підтримувані Туреччиною сили.

"Ми в Сирії, щоб боротися з Ісламською державою. Це наша місія, вона не виконана, і ми її виконаємо", - заявляв раніше спецпредставник Трампа Бретт Макгерк.

Чому Трамп передумав?

Як повідомляється, Трамп змінив рішення виводити війська США з Сирії найближчим часом, поговоривши у вівторок зі своїми радниками з національної безпеки та військовими.

За словами анонімного співробітника адміністрації, який розповів про цю зустріч каналу NBC, міністр оборони Джеймс Меттіс заявив Трампу, що контингент США в Сирії й так скорочується, а повне виведення означало б втрату території, відвойованої США і союзниками.