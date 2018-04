Facebook допускає витік даних 87 млн користувачів

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Facebook вважає, що компанія Cambridge Analytica могла отримати дані близько 87 мільйонів користувачів. Такі оцінки оприлюднив керівник відділу технологій Facebook Майк Шропфер.

За інформацією ВВС, 1,1 млн з цих користувачів перебувають у Великій Британії.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг заявив: "Зрозуміло, що ми маємо докласти більше зусиль і ми будемо рухатися в цьому напрямку".

Під час прес-конференції він підкреслив, що раніше покладав відповідальність за витік даних на самих користувачів, проте це був "обмежений погляд".

"Сьогодні, враховуючи те, що ми знаємо, треба ширше дивитися на відповідальність", - сказав Цукерберг.

За його словами, внутрішній аудит виявив нову проблему. Зокрема, зловмисники отримували інформацію, коли користувачі соцмережі шукали один одного через введення в поле пошуку електронної пошти або номерів телефонів.

Facebook вже заблокував таку можливість.

В чому конфлікт?

Facebook стикнувся з серйозною критикою після того, як з'ясувалося, що компанія Cambridge Analytica збирала дані мільйонів користувачів.

Cambridge Analytica заявила, що придбала інформацію через програму This Is Your Digital Life, не знаючи, що ці дані збирали незаконно.

Компанія запевняє, що як тільки стало відомо про ці обставини, видалила всі отримані раніше дані.

Проте, за інформацією телеканалу Channel 4, деяка інформація досі в обігу.

Під час прес-конференції пана Цукерберга компанія Cambridge Analytica через Twitter повідомила, що отримала дані 30 млн осіб, а не 87 млн.

Інформація про витік призвела до падіння вартості акцій Facebook.

Серйозні зміни

Майк Шропфер також ознайомив з кроками, які здійснює Facebook після скандалу.

Вони включають, наприклад, припинення дії програм, які дозволяють бачити людей, що відмітили себе на сторінці якоїсь події.

Окрім того, в найближчі тижні користувачі зможуть побачити на своїй сторінці лінк, який спонукатиме їх переглянути сторонні програми у Facebook.

Також соцмережа опублікувала нову версію умов надання послуг та політики використання даних.

Фейкові новини

Скандал навколо Cambridge Analytica виник після дискусії щодо можливого втручання Росії в американські вибори через Facebook.

Марк Цукерберг відмовився відповідати на питання британських депутатів з цього приводу.

Відповідаючи на питання ВВС, пан Цукерберг заявив, що на питання іноземних держав будуть відповідати керівники відділів з технологій та виробництва.

При цьому він додав, що помилявся у 2016 році, коли відкидав вплив фейкових новин на президентські вибори в США.

"Люди будуть аналізувати реальний вплив цього ще тривалий час", - сказав Цукерберг.

