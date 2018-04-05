В центрі Чумацького шляху виявили десятки чорних дір

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Американські науковці виявили в центрі Чумацького шляху десятки чорних дір.

Це відкриття підтверджує теорію, яка з'явилася десятки років тому, що надмасивні чорні діри, які утворюють ядра більшості галактик, оточені меншими чорними дірами.

Однак досі всі спостереження за Чумацьким шляхом, де розташована найближча до Землі надмасивна чорна діра, не підтверджували цю теорію.

Результати останнього дослідження опублікував журнал Nature.

Вчений Чарльз Гейлі з Колумбійського університету у Нью-Йорку та його колеги вивчали архіви даних космічної рентгенівської лабораторії НАСА "Чандра" та дійшли висновку, що в центрі нашої галактики - багато чорних дір.

Вони кажуть, що виявили не менше 12 маломасивних бінарних систем, в яких зірка крутиться навколо невидимого об'єкту - чорної діри.

Надмасивна чорна діра в центрі Чумацького шляху, відома як "Стрілець А" (Sgr A*), оточена гарячою радіовипромінювальною газовою хмарою, що створює ідеальні умови для виникнення масивних зірок.

Ці зірки зароджуються та вмирають у такій хмарі, вони можуть перетворюватися в чорні діри.

Крім того, чорні діри за межами цієї газової хмари, наскільки відомо, в процесі втрати своєї енергії можуть потрапити під вплив Sgr A* та відчувати її гравітаційний вплив.

Деякі з них потім створюють бінарні системи з найближчою зіркою.

Коли вони підходять до Sgr A* дуже близько, сила тяжіння чорної діри розриває їх на частини, створюючи потужні спалахи світла.

Слабкі, але помітні спалахи

"Центр галактики настільки відделений від Землі, що ці спалахи лише раз на 100 чи 1000 років достатньо потужні, аби ми їх могли зафіксувати", - каже професор Гейлі.

Він зі своїми колегами вирішили вивчати ці спалахи рентгенівського випромінювання.

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Ці пучки світла, каже професор, не дуже яскраві, але відбуваються досить часто та мають незвичний спектр.

"Ізольовані, поодинокі чорні діри просто темні, вони ніяк себе не проявляють. Але коли чорна діра поєднується з маломасивною зіркою, це приводить до спалаху рентгенівського випромінювання. Воно не дуже яскраве, проте відрізняється постійністю і його можна помітити", - каже Чарльз Хейлі.

12 бінарних систем

Пошуки таких рентгенівських випромінювань в архівах "Чандра" привели до 12 подібних бінарних систем в радіусі до трьох світлових років від Sgr A*.

Розглянувши характеристики та розміщення цих бінарних систем, вчені дійшли висновку, що ймовірно, навколо Sgr A* може бути від 300 до 500 таких систем, а також до 10 тисяч ізольованих чорних дір.

Професор Хейлі вважає, що результати дослідження доводять чинну теорію, а також суттєво просунуть вивчення гравітаційних хвиль.

На думку вченого, оскільки відома кількість чорних дір в центрі типової галактики, то можна краще спрогнозувати поведінку пов'язаних з ними гравітаційних хвиль.

Існування гравітаційних хвиль передбачив ще Альберт Ейнштейн, проте виявили їх лише у 2015 році.

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