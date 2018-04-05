Бубенчику змінили підозру: довічний строк все ще загрожує

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Івана Бубенчика затримали 3 квітня

Генпрокуратура змінила підозру для затриманого активіста Майдану Івана Бубенчика - його вже не підозрюють у навимсному вбивстві правоохоронців, однак все ще інкримінують посягання на їхнє життя.

Можливе покарання за це - до 15 років в'язниці або і довічне ув'язнення.

Відкликали клопотання про арешт

В опублікованому у четвер повідомленні ГПУ зазначається, що прокурори вирішили відкликати клопотання про арешт Івана Бубенчка "у зв'язку зі зміною підозри" й суд погодився на це.

Заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська одразу біля Печерського райсуду Києва заявила, що на підставі тих матеріалів, які є у кримінальному провадженні, підозру не можна вважати обґрунтованою для арешту.

"Вважаю, що ті аргументи, які були у попередній підозрі, не є переконливим", - відзначила вона.

"Ми обіцяємо суспільству справедливий суд", - наголосила пані Стрижевська.

Згодом Івану Бубенчику офіційно повідомили про зміну підозри. З неї прибрали обвинувачення у навмисному вбивстві, однак там залишилися такі звинувачення:

посягання на життя правоохоронців чи військовослужбоців. Можливе покарання: від дев'яти до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення;

незаконне поводження зі зброєю й боєприпасами. Можливе покарання: від трьох до семи років в'язниці.

Водночас, за законом про амністію для учасників протестів на Майдані, звільняються від відповідальності ті фігуранти, які зокрема обвинувачуються за статтею про посягання на життя правоохоронців.

Однак стаття про незаконне поводження зі зброєю під амністію не підпадає.

Раніше слідчі прокуратори заявляли, що можуть проводити розслідування за будь-якими статтями, оскільки парламент, ухваливши закон про амністію активістів Майдану, не вніс зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Згодом у ГПУ заявили, що допускають звільнення Івана Бубенчика від кримінальної відповідальності на підставі закону про амністію.

"Неможливо звинувачувати"

Копирайт изображения УНІАН Image caption У суд 3 квітня підтримати Івана Бубенчика прийшли депутати Єгор Соболєв, Володимир Парасюк та Семен Семенченко, які висловили готовність взяти його на поруки

Сам Іван Бубенчик свою вину заперечує.

"Неможливо звинувачувати захисника свого народу", - заявив він біля суду.

Він додав, що вважає справу проти себе сфабрикованою.

Раніше Івана Бубенчика підозрювали у вбивстві двох співробітників "Беркуту" та пораненні ще одного правоохоронця під час протистоянь на Майдані у лютому 2014 року.

Про вбивство двох "беркутівців" заявляв сам Іван Бубенчик.

У фільмі "Бранці" про події на Майдані він розповів, що вранці 20 лютого 2014 року застрелив із автомата двох командирів силовиків, а кількох інших правоохоронців поранив у ноги.

Чи достовірною є ця інформація, слідство досі не встановило.

Проте ще у 2016 році журналісти звертали увагу на суперечності у заявах активіста, зокрема, твердячи, що 20 лютого було вбито четверо правоохоронців, і серед них не було командирів.

Іван Бубенчик після Майдану брав участь у боях на Донбасі - він був командиром батальйону "Захід-2" у ДУК "Правого сектора".

Його затримали на Львівщині 3 квітня.