В Ірані замалювали соски вовчиці на лого римського клубу

Копирайт изображения Iranian TV/Mehdi Rostampour Image caption Іранська телерадіокомпанія вважає зображення вовчиці, яка годує груддю двох немовлят, занадто відвертим

Уважні телеглядачі звернули увагу на те, що іранський державний телеканал відцензурував логотип італійського футбольного клубу "Рома" під час трансляції Ліги чемпіонів.

Поки "Барселона" впевнено перемагала "Рому" у чвертьфіналі головного єврокубка, аудиторія третього національного каналу Ірану з подивом дивилася на емблему італійської команди, де груди вовчиці виявилися акуратно розмиті.

На логотипі "Роми" зображені символи Рима: Капітолійська вовчиця, що вигодовує двох немовлят Ромула і Рема - легендарних братів-засновників столиці Римської імперії, а нині Італії.

"Людей могли збуджувати вовчі груди"?!

Копирайт изображения AFP Image caption На емблемі футбольного клубу "Рома" зображена Капітолійська вовчиця, що вигодовує двох немовлят Рема і Ромула - легендарних засновників Рима

Державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської Республіки Іран" зображення здалося занадто відвертим, через що емблема з'явилася в ефірі у відредагованому вигляді.

Користувачі соціальних мереж кепкували і жартували через цензуру.

"Три тисячі років Рем і Ромул були позбавлені материнського молока, а тепер державний телеканал Ірану позбавив їх молока вовчиці", - написав у своєму телеграм-каналі спортивний журналіст з Данії Мехті Ростумпур.

"Невже людей могли збуджувати вовчі груди?!" - обурився один з користувачів Twitter, а інший пожартував над надмірною завбачиливістю телеканалу: "Мабуть вирішили, що ми тут же займемося рукоблудством".

Ще одного користувача соцмереж вчинок цензорів зовсім не здивував: "Вони вже чіпляються до дрібниць".