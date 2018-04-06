Австралія шокована загибеллю 2400 овець

Копирайт изображения Getty Images Image caption На кораблі перебували вівці кількох порід, кажуть в уряді

Уряд Австралії проведе розслідування через загибель тисяч овець на кораблі під час експорту за кордон.

За даними уряду, приблизно 2400 тварин отримали тепловий шок під час подорожі з міста Перт до трьох країн Близького Сходу в серпні минулого року.

Міністр сільського господарства Девід Літтлпроуд заявив, що він "був шокований і глибоко стурбований" матеріалами, які йому надали захисники тварин.

"Це джерело доходів австралійських фермерів. Торгівля має відбуватися належним чином", - розповів він в ефірі однієї з телерадіокомпаній.

За даними уряду, рівень смертності на борту корабля склав 3,76% з 63 800 овець. Це удвічі більше, ніж передбачено для обов’язкового офіційного розслідування.

Корабель прямував до Катару, Кувейту та Об'єднаних Арабських Еміратів, повідомив урядовець, але відмовився розповідати деталі скарги, яку отримав від зоозахисників.

"Живий експорт" і раніше викликав гарячі дискусії в Австралії.

Громадські організації з захисту прав тварин неодноразово закликали припинити експорт живих товарів через незадовільні умови перевезення.

У 2011 році Австралія на півроку призупинила таку торгівлю з Індонезією після виходу документального фільму про жорстоке поводження з тваринами.