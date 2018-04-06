73-річний водій протаранив стіну на Porsche
- 6 квітня 2018
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73-річний чоловік пролетів на своєму Porsche скрізь стіну та огорожу, а потім "приземлився" у підземному переході.
Ніхто не постраждав.
На місце інциденту одразу прибула поліція графства Ессекс.
Як повідомив сержант Колі Шід, водію запропонують пройти курс "фітнесу для водіння", також про інцидент поінформують Агентство ліцензування водіїв та транспортних засобів.
A 73 year old male has been reported for careless driving following this RTC in Crouch Street #Colchester earlier this evening. Thankfully neither the driver or anyone else was injured. The driver will be offered a Fitness to Drive course & the DVLA notified. Photos by PC Turner. pic.twitter.com/B1nZpDWsYW— Colin Shead 📱+ 🚘 = ❌ (@SgtColinShead) 5 квітня 2018 р.
Кінець Twitter допису , автор: @SgtColinShead
Фото у Twitter зібрало багато коментарів, наприклад: "А я думав, що це я погано паркуюся".
Інший користувач написав: "Ущипніть мене, чому 73-річний керує таким автомобілем".