73-річний водій протаранив стіну на Porsche

  • 6 квітня 2018
Porsche 911 Копирайт изображения PC Turner/Essex Police
Image caption "А я гадав, що це я погано паркуюся", - прокоментували фото у Twitter

73-річний чоловік пролетів на своєму Porsche скрізь стіну та огорожу, а потім "приземлився" у підземному переході.

Ніхто не постраждав.

На місце інциденту одразу прибула поліція графства Ессекс.

Як повідомив сержант Колі Шід, водію запропонують пройти курс "фітнесу для водіння", також про інцидент поінформують Агентство ліцензування водіїв та транспортних засобів.

Фото у Twitter зібрало багато коментарів, наприклад: "А я думав, що це я погано паркуюся".

Інший користувач написав: "Ущипніть мене, чому 73-річний керує таким автомобілем".

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