Китайський банк сперми вимагає від донорів лояльності до Компартії

Копирайт изображения AFP Image caption Китайські лікарі вважають, що донором може стати лише чоловік із "сприятливими політичними якостями"

Пекінський банк сперми вимагає від усіх потенційних донорів лояльності до Комуністичної партії Китаю.

Донори мають "любити соціалістичну батьківщину". Про це на своїй сторінці у WeChat повідомила лікарня Пекінського університету.

Там також пообіцяли, що щасливці, котрі пройдуть медичні тести на якість сперми, зможуть отримати 5,500 юанів (872 доларів. - Ред.).

Пізніше цю заяву було видалено із соціальних мереж.

Потенційний донор - це чоловік від 20 до 45 років, без будь-яких генетичних або інфекційних захворювань. Він також не може страждати на дальтонізм, мати проблеми із зайвою вагою та втратою волосся.

Крім того, донором може стати лише людина із "сприятливими політичними якостями", додали фахівці Пекінського університету.

Заявники мають "підтримувати керівництво Комуністичної партії, бути вірними справі партії. А також бути гідними, законослухняними громадянами без політичних проблем".

Не зрозуміло, однак, як лікарні планують перевіряти ідеологічну лояльність донорів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Попит на сперму збільшився після того, як у Китаї скасували політику обмеження народжуваності

Інші банки сперми Китаю не вимагають партійної лояльності від своїх потенційних донорів.

За даними Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, загалом в країні налічується понад 23 банки сперми - і у багатьох є дефіцит донорів.

Китай скасував "політику однієї дитини" до 2015 року, що призвело до зростання попиту на сперму.

Щоб користуватися послугами банку сперми, подружжя має довести, що майбутній батько неплідний або страждає на генетичне захворювання.

Ця кампанія викликала хвилю глузування у китайських соцмережах.

"Любов до партії починається зі сперми", - написав один із користувачів WeChat.

А дописувач Weibo зазначив: "Набуті риси не наслідуються".