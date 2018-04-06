Стан Сергія Скрипаля суттєво поліпшився
Британські лікарі повідомили, що російський екс-розвідник Сергій Скрипаль вже не перебуває у критичному стані.
У лікарні в місті Солсбері зазначили, що стан пана Скрипаля "швидко поліпшується".
66-річний чоловік та його 33-річна донька Юлія перебувають в цій лікарні вже понад місяць після отруєння 4 березня.
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Їх отруїли отруйною речовиною типу "Новачок".
Після інформації про поліпшення стану пана Скрипаля посольство Росії у Лондоні написало у Twitter: "Добрі новини!"
4 квітня поліція опублікувала першу заяву Юлії Скрипаль.
У своїй заяві вона подякувала людям, які знайшли її разом з батьком у Солсбері і надали допомогу, а також персоналу лікарні, де вона перебуває. Жодних подробиць ані про свій стан, ані про стан батька вона не розкрила.
"Я прийшла до тями тиждень тому й рада повідомити, що з кожним днем почуваюся краще. Я вдячна за інтерес до моєї долі та за численні слова підтримки, які я отримала", - йдеться в її заяві.
Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, якого Росія ув'язнила за шпигунство для британської розвідки, був звільнений в рамках обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.
Під час зустрічі у Солсбері 4 березня Сергію Скрипалю та його доньці стало погано. Їх виявили без тями на лавці у міському парку.
Отруєння екс-розвідника спричинило загострення дипломатичної кризи між Росією та Заходом.
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Посол Росії в ООН Василь Небензя 4 квітня повідомив у Раді Безпеки ООН, що Велика Британія "грається з вогнем" і звинуватив Лондон у створенні "фейкової історії".
За словами російського дипломата, Москву звинуватили у злочині, але не надали доказів.
Пан Небензя зазначив, що головна мета Великої Британії - "дискредитувати" Росію.