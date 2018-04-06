Херсонський суд заарештував капітана російського судна "Норд"

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Суд у Херсоні заарештував до 31 травня капітана кримського риболовецького судна "Норд" Володимира Горбенка з можливістю внесення застави. Його звинувачують у незаконному перетині кордону з анексованим Кримом.

"Варта із заставою. Адвокати внесуть", - сказала "Інтерфаксу" представник компанії-власника сейнера - керченського рибоколгоспу імені Першого травня - Анна Шевельова. Адвокат капітана Дмитро Щербина заявив, що заставу вже внесли.

"Крим.Реаліі" із залу засідань повідомило, що сума застави - 35 240 гривень.

Представник генерального консульства РФ в Одесі повідомив "ТАСС", що захист капітана оскаржуватиме рішення про арешт.

"Ми [дипломати - прим. "ТАСС"] обговорили з адвокатами ситуацію щодо рішення суду. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію", - зазначив він.

Сейнер зареєстрований в анексованому Росією Криму. "Члени команди судна порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України", - говорилося в повідомленні української Держприкордонслужби. Екіпажу загрожує штраф і адміністративний арешт, їхню справу зараз розглядає Приморський районний суд Маріуполя.

Капітанові Горбенку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У всього екіпажу - російські паспорти, які видали в Керчі. Судно заарештував суд. Морякам заборонили залишати його.

Сейнер під російським прапором, де перебував капітан і 10 членів екіпажу, Держприкордонслужба України затримала 25 березня в Азовському морі, за 15 миль від Обитічної коси. Судно було в складі колони російських рибопромислових суден. Зараз воно перебуває у порту Бердянська в Запорізькій області.

Кримінальна справа в Росії

5 квітня у пана Горбенка завершився термін затримання.

"РІА Новини" з посиланням на його адвоката писали про те, що капітана відпустили і він вирушив на медичне обстеження, бо погано себе почував.

"У мене вже було за цей час два гіпертонічних кризи", - сказав пан Горбенко.

"Інтерфакс" з посиланням на іншого адвоката писав, що СБУ відмовилася відпускати капітана.

За словами адвоката, слідчі органи "підігнали автомобіль прикордонної служби, вивели людину, надягли на нього наручники, посадили в машину і поїхали.

Власник судна невдовзі після затримання попросив про допомогу адміністрацію президента, російське МЗС, Росриболовство і так званий кримський уряд.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

Очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що говорив із дружиною пана Горбенка і що сім'ям екіпажу перерахували по 100 тисяч рублів матеріальної допомоги.

У 2014 році, після анексії Росією Криму, уряд України офіційно оголосив про закриття всіх морських портів і терміналів на півострові. Перебування суден під іноземними прапорами в кримській гавані є порушенням законів України і передбачає кримінальну відповідальність.