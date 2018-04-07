Російське посольство просить про зустріч із головою МЗС Британії

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Російське посольство у Лондоні попросило про зустрічі посла із міністром закордонних справ Борисом Джонсоном, аби обговорити ситуацію довкола отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

Речник посольства заявив, що нині "найкращий час" зустрітися, аби обговорити хід розслідування, а також "низку двосторонніх питань".

У посольстві вважають нинішній стан спілкування із британським МЗС "цілком незадовільним".

У відомстві підтвердили, що отримали прохання.

Понад місяць тому колишній агент ГРУ Росії Сергій Скрипаль та його донька Юлія були отруєні токсичною нервово-паралітичною речовиною, що називається "Новачок". Отруєння сталося у Солсбері.

Image caption 66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька Юлія залишаються у лікарні

Прохання про зустріч з'явилося по тому, як російське посольство скритикувало відмову британського уряду видати візу двоюрідній сестрі Сергія Скрипаля, Вікторії.

У п'ятницю міністерство внутрішніх справ заявило, що подання на візу не відповідає міграційним правилам.

Проте у російському посольстві заявляються, що Сергій і Юлія Скрипаль "залишаються схованими від громадськості".

"Вперте небажання співпрацювати, забезпечити прозорість і відповіді на численні запитання означає, що Британії є що приховувати", - заявив речник посольства.

Згодом Вікторія Скрипаль заявила ВВС, що у неї не було достатньо грошей на банківському рахунку, аби виконати умови отримання візи.

В іншому документі із російського посольства у Британії, який має Російська служба Бі-Бі-Сі, йдеться про те, що дипломатичне представництво готове надати всебічну допомогу Вікторії Скрипаль. Зокрема, вона може жити у гостьовому будинку при посольстві, їй можуть надати консульську допомогу, транспорт з Лондона до Солсбері і забезпечити послуги перекладача.

Сама Вікторія Скрипаль у розмові із кореспондентом Російської служби Бі-Бі-Сі заявила, що відмова у візі не стала для неї несподіванкою:

"Це ви усі на щось чекали, я ж першого дня знала, що їхня відповідь буде такою. Я навіть не розраховувала кудись летіти".

Крім того, вона заявила, що з понеділка починає працювати, і коли на її банківському рахунку з'являться гроші, вона знову звернеться по візу.