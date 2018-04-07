Копирайт изображения Daniel Kollenberg Image caption Поліція попередила, щоб люди трималися подалі від району, де стався напад

Вантажний фургон в'їхав у натовп пішоходів у місті Мюнстер, що на заході Німеччині. Поліція повідомляє про кількох загиблих.

Поліція також твердить, що водій вантажівки вбив себе.

Під час нападу, що стався у історичному центрі міста, близько 30 людей отримали поранення.

Поліція закликала людей триматися подалі від цього району, допоки правоохоронці вивчають місце інциденту.

Поблизу місця нападу є ресторан, і на фото із соцмереж видно перекинуті столи і стільці.

У грудні 2016 вантажівка врізалася у натовп на Різдвяному базарі у Берліні. Тоді загинули 12 людей.