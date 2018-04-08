Щонайменше 70 людей загинули внаслідок хіматаки в Сирії - медики

Копирайт изображения Reuters Image caption Медики та волонтери поширюють у соцмережах фото людей, що, як вказується, постраждали внаслідок хімічної атаки

Лікарі та рятувальники, які працюють в Сирії, повідомляють, що у Думі - останньому підконтрольному повстанцям місті в Східній Гуті - 7 квітня сталася хімічна атака, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 людей.

Волонтерська організація "Білі каски" опублікувала фотографії людських тіл у підвалах. На їхню думку, число жертв може зрости.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає. Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвали сфабрикованою.

Водночас Держдепартамент США вже заявив, що уважно стежить за повідомленнями про можливе застосування хімічної зброї і якщо вони підтвердяться, то Росія, яка підтримує владу Сирії, має разом з Дамаском нести відповідальність за те, що сталося.

Представники російської влади 6 квітня, тобто за день до ймовірної атаки, заявили, що повстанська організація "Фронт ан-Нусра" готує у підконтрольних їй районах атаки із застосуванням хлору. Ще раніше схожу заяву робив президент Росії Володимир Путін.

Що відомо про можливу атаку?

Про хімічну атаку в місті Дума повідомили відразу кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводять різні дані про кількість жертв.

Медіацентр Гути, який підтримує сирійських повстанців, заявив, що після атаки від задухи загинули 75 людей, і ще близько тисячі людей постраждали. Джерелом отрути організація назвала бомбу, скинуту з вертольота, яка ймовірно містила зарин.

Союз медичних організацій - благодійна організація, яка базується у США та співпрацює з сирійськими лікарнями - повідомив ВВС, що у лікарні біля Дамаска підтвердили факт загибелі 70 осіб.

Там також заявили, що, згідно зі звітами з місця атаки, загиблих може бути значно більше - до 180 осіб. Однак дістатися до всіх тіл вночі не вдалося через темряву і артобстріли.

У деяких постраждалих, за даними Союзу, спостерігаються симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Сирійське державне новинне агентство САНА в свою чергу заявило, що повідомлення про хімічну атаку вигадані повстанцями, які усвідомлюють неминучість своєї поразки і намагаються перешкодити просуванню урядових військ.