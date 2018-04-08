У Криму електричка зіткнулась з автобусом - п'ятеро загиблих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аварія сталася на прогоні між Армянськом та Красноперекопськом, що на кримському перешийку

Неподалік Армянська в Криму електропотяг на переїзді зіткнувся з мікроавтобусом, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей. Про це заявило "Міністерство надзвичайних ситуацій" півострова.

Російські медіа також повідомляють про трьох людей, які зазнали травм різної тяжкості.

Двоє осіб перебувають у реанімації.

А видання ТАСС відзначає, що загальна кількість постраждалих становить дванадцять людей.

Слідчий комітет Росії почав перевірку причин інциденту.

Повідомляється, що приміський потяг Керч-Армянськ зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter на нерегульованому переїзді близько опівдні за київським часом.

У маршрутці, яка їхала з Севастополя, знаходилося 13 людей, п'ятеро з яких загинули.

В електричці постраждалих немає, сам потяг з рейок не зійшов.

Рятувальники за допомогою техніки намагаються відтягнути розбитий автобусі від колій.