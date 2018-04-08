Трамп: Путін, Росія та Іран відповідальні за трагедію у Східній Гуті
Президент США Дональд Трамп звинуватив президента Росії Володимира Путіна та іранську владу у підтримці президента Сирії Башара Асада.
Пан Трамп написав у Twitter, що "президент Путін, Росія і Іран відповідальні за підтримку" президента Сирії Башара Асада.
Американський президент пообіцяв, що винні в цьому нападі заплатять високу ціну.
Як повідомляється, у Думі (передмістя Дамаска), що перебуває під контролем повстанців, 7 квітня загинули десятки людей.
Сирія і Росія відкидають звинувачення на свою адресу і заперечують те, що таку хімічну атаку провели сирійські війська.
Екстрене засідання Ради безпеки ООН
Дев'ять країн вимагають негайного скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН через імовірну хімічну атаку в Сирії, повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.
Франція першою виступила з цією ініціативою, яку підтримали США, Британія, Кувейт, Польща, Перу, Нідерланди та Кот-д'Івуар, повідомило джерело агентства.
Зустріч попередньо призначили на 19:00 у понеділок, проте її час офіційно ще не підтвердили.
Раніше Британія зажадала термінового розслідування події 7 квітня у Східній Гуті.
Папа римський Франциск заявив, що ніщо не може виправдати використання хімічної зброї.
Що ми знаємо про цю атаку?
Державний департамент США заявив, що цей інцидент вимагає негайної реакції з боку міжнародної спільноти.
Перевірити незалежним способом, що насправді сталося, і скільки було загиблих, поки неможливо.
"Союз медичних організацій", який працює із лікарнями у Східній Гуті, повідомив BBC, що лікарі підтвердили 70 смертей.
Сирійсько-американське медичне товариство, яке базується у США, повідомило, що загинули щонайменше 48 людей. У них були симптоми, які вказували на застосування хімічних отруйних речовин.
Понад 500 людей ушпиталили з такими симптомами, повідомляє організація, посилаючись на служби швидкої допомоги в Думі.
Один з лікарів переповненої лікарні в Думі розповів кореспонденту BBC Джоелу Гантеру, що запанікував, коли побачив, що його власні діти, які ховалися у підвалі, почали задихатися від газу.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, який базується у Британії, повідомив, що 11 людей загинули від задухи, додавши, що не володіє інформацією про те, чи використовували хімічну зброю.
Реакція США
Торік США завдали ракетного удару по сирійським позиціям у відповідь на газову атаку із застосуванням зарину на північному заході Сирії.
Радник Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки та боротьби з тероризмом Томас Боссерт заявив у неділю в інтерв'ю телеканалу ABS, що США не відкидають варіанту нового ракетного удару.
"Ми вивчаємо обставини цієї атаки", - заявив радник президента, підкресливши, що фотографії з місця подій жахливі.
На одному з відео, яке поширили активісти, видно мертвих людей.
"Дума, сьоме квітня. Тут сильний запах ", - каже голос за кадром.
BBC в даний момент не може підтвердити або спростувати правдивість цієї відеозйомки.