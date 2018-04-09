У Сирії обстріляли авіабазу: США заперечують причетність

Копирайт изображения Reuters Image caption Провінція Хомс (архівне фото)

Кілька людей загнули або були поранені під час ракетного обстрілу сирійської військової авіабази, який стався на фоні світової хвилі засудження можливої хімічної атаки на місто Дума, яке досі утримують сирійські повстанці.

Про обстріл авіабази Т-4 на сході провінції Хомс у Сирії повідомляють сирійські ЗМІ. За їхніми даними, близько восьми ракет збили системи ППО Сирії.

За попередніми даними, ракети впали поблизу аеродрому, а тому шкоди авіабазі немає.

Натомість сирійські агенції повідомляють про загиблих та постраждалих у результаті ракетного удару.

На сторінці агенції САНА у Facebook опублікували відео можливого удару, на якому видно ракету та звук удару.

У повідомленні агенції припускають, що атаку могли здійснити військові США.

Проте США офіційно заперечили свою причетність до атаки.

"Наразі міністерство оборони не проводить авіаударів у Сирії", - йдеться у заяві Пентагону.

Проте там наголосили, що пильно стежать за ситуацією та підтримують дипломатичні зусилля щодо покарання винних у застосуванні хімічної зброї.

"Тварина Асад"

У неділю президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Росію та Іран за те, що вони підтримують президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у хімічній атаці на мешканців сирійського міста Дума у Східній Гуті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Медики та волонтери поширюють у соцмережах фото людей, що, як вказується, постраждали внаслідок хімічної атаки

"Президент Путін, Росія та Іран відповідальні за підтримку цієї тварини Асада", - написав він у Twitter.

Трамп пообіцяв, що винні у цьому нападі заплатять високу ціну.

7 квітня стало відомо, що у місті Дума - останньому підконтрольному повстанцям місті в Східній Гуті - могла статись хімічна атака, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 людей.

Про хімічну атаку в місті Дума повідомили відразу кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте вони наводять різні дані про кількість жертв.

Сирія та Росія заперечують звинувачення на свою адресу та відкидають твердження, що таку атаку провели сирійські війська.

Дев'ять країн вимагають негайно скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з цими подіями.

Минулого року США завдали удару по сирійських позиціях у відповідь на газову атаку із застосуванням зарину, яку скоїли на північному заході Сирії.