У понеділок Facebook розповість, чиї дані передали Cambridge Analytica

Копирайт изображения Facebook Image caption Два варіанти повідомлень - з та без вказування, що особиста інформація постраждала

Починаючи від 19.00 за Києвом Facebook повідомить користувачам, чи вони є серед 87 мільйонів профілів, інформацію щодо яких передали компанії Cambridge Analytica.

Кожен власник профілю отримає одне з двох повідомлень щодо того, чи їхня приватна інформація постраждала.

У компанії також заявили, що людям покажуть, які додатки і яку інформацію з їхньою допомогою могли збирати.

Facebook вважає, що компанія Cambridge Analytica могла отримати дані близько 87 мільйонів користувачів. Такі оцінки раніше оприлюднив керівник відділу технологій Facebook Майк Шропфер.

Facebook стикнувся з серйозною критикою після того, як з'ясувалося, що компанія Cambridge Analytica збирала дані мільйонів користувачів.

Cambridge Analytica заявила, що придбала інформацію через програму "This Is Your Digital Life", не знаючи, що ці дані збирали незаконно.

Керівник Facebook Марк Цукерберг готується до дводенних свідчень у Конгресі США.

У межах розслідування передачі інформації третій стороні Facebook також припинив співпрацю з фірмою з аналізу даних Cubeyou.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Facebook Марк Цукерберг готується до дводенних свідчень у Конгресі США.

Технічний гігант має розібратись, чи Cubeyou збирала дані для академічних цілей, а потім використовувала для комерційної вигоди, маючи партнерські домовленості у Британії з Кембриджським університетом.

Розслідування розпочали після розслідування каналу CNBC щодо персонального тесту "You Are What You Like".

Компанію Cubeyou створили для допомоги таким бізнесам, як видавці та рекламодавці, щоб визначати маркетингову стратегію.

Наразі невідомо, чи вона допомагала поширювати політичні ідеї, як було у випадку з компанією Cambridge Analytica.