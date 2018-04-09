Чоловіка, який стріляв по вікнам у Києві, затримали за хуліганство
Київська поліція затримала чоловіка, який стріляв з пістолета по вікнам сусідів.
Інцидент стався в одному з центральних районів - Солом'янському - на вулиці Митрополита Липківського.
Правоохоронці кажуть, що у суботу до них звернулися мешканки одразу двох будинків, які розповіли про те, що їхні вікна були прострелені кулями.
Інформації про постраждалих через стрілянину не надходило.
Поліція встановила, що по вікнам стріляли з пістолета з будинку навпроти.
Згодом правоохоронці ідентифікували і затримали стрільця. У його помешканні знайшли пістолет і стріляну гільзу.
Чому він відкрив вогонь, поліція не повідомляє.
Наразі чоловіка затримали за статтею про хуліганство. Йому загрожує до семи років в'язниці.
Особу затриманого не розкривають.