США: на руках Росії кров сирійських дітей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представник США в ООН Ніккі Хейлі поклала на Росію відповідальність за хімічну атаку в місті Дума

На екстреному засіданні Ради безпеки ООН представник США Ніккі Хейлі заявила, що Росія винна в загибелі мирних жителів в Сирії.

Коментуючи хімічну атаку в Думі, одному з міст району Східна Гута поблизу Дамаска, вона зазначила, що на руках Росії "кров сирійських дітей".

Негайно скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН зажадали напередодні відразу дев'ять країн - після повідомлень про застосування 7 квітня в Думі сирійськими військами хімічної зброї, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів, зокрема, діти.

Представник Росії в ООН Василь Небензя, заявив, що російські фахівці не виявили слідів хімічної атаки в Думі.

"Туди були направлені російські фахівці з радіологічного, хімічного та біологічного захисту для збору даних, - повідомив він. - Вони взяли проби ґрунту, які показали відсутність нервово-паралітичної та хлорвмісної речовини. Жоден місцевий житель НЕ підтвердив факт хімічної атаки".

Василь Небензя зазначив, що інцидент у Думі був постановочним і американські військові дії у відповідь можуть мати "тяжкі наслідки".

Держдепартамент США заявив, що атака, якщо вона буде підтверджена, вимагатиме негайної реакції з боку міжнародного співтовариства.

Перевірити незалежним чином, що сталося в Думі насправді і скільки було загиблих, поки не є можливим.

В "Союзі медичних організацій", який працює з лікарнями в Східній Гуті, BBC повідомили, що сирійські лікарі зафіксували щонайменше 70 смертей.

Сирійсько-американське медичне товариство, що базується в США, повідомило про загибель щонайменше 48 осіб. У всіх загиблих були симптоми, які вказували на застосування хімічних отруйних речовин.

Ще понад 500 осіб були доставлені в медичні центри зі схожими симптомами, повідомляє організація, посилаючись на служби швидкої допомоги в Думі.

Президент США Дональд Трамп напередодні вперше публічно звинуватив ситуації, що склалася в Сирії, особисто президента Росії Путіна, а лідера Сирії Башара Асада назвав "твариною".