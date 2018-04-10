В Китаї впала шеститонна статуя імператора

Копирайт изображения AFP Image caption Обличчя засновника династії Цінь розплющилося від падіння

Шеститонна статуя засновника китайської династії Цінь в місті Біньчжоу через сильний вітер впала з постаменту.

19-метрова фігура імператора Цінь Ши Хуан-ді, яку встановили в 2005 році, впала обличчям до землі, в результаті чого воно розплющилося, повідомляє урядова газета Global Times.

Статую швидко підняли за допомогою кранів та вивезли.

"Цього від людей точно не приховаєш. Сьогодні в кожного з собою є телефон, як таке приховати?", - сказав виданню один із робітників, який піднімав статую.

На знімках видно, що статуя була порожньою всередині та трималася на металевому каркасі.

Засновник династії Цінь Ши Хуан-ді об'єднав Китай під своєю владою в 221 - 206 рр. до нашої ери, завоював всі основні китайські провінції.

Копирайт изображения AFP Image caption Так монумент виглядав до падіння

Під час його правління побудували перші фрагменти Великої Китайської стіни, а після смерті з імператором поховали щонайменше 8100 теракотових статуй китайських воїнів та коней реальних розмірів - знаменита "теракотова армія".