Меркель попросила Путина защитить геев в Чечне

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров попросила президента России Владимира Путина оказать влияние для соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.

"Я поговорила о том, что получила очень отрицательные доклады о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние, с тем чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", - цитирует слова Меркель агентство РИА Новости.

Путин ситуацию с правами геев в Чечне в ходе выступления не комментировал.

Материалы о похищениях, пытках и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в прошлом месяце. Чеченские власти отрицают эти обвинения, Следственный комитет и местная прокуратура сообщили о начале расследования.

Украина: без прорыва

Среди тем, затронутых Путиным и Меркель на переговорах, также были ситуация в Сирии, война в Украине, санкции против России. Никаких прорывов по этим вопросам не ожидалось.

На совместной пресс-конференции Меркель выразила надежду на то, что Россия выполнит свою часть Минских соглашений, что позволит Евросоюзу снять с нее санкции.

Меркель и Путин согласились, что нет смысла заключать новые соглашения по урегулированию конфликта на Украине взамен Минских - вместо этого нужно обеспечить выполнение существующих договоренностей.

Путин в свою очередь призвал продолжить мирное урегулирование в Сирии и расследовать химическую атаку под Идлибом.

Вмешательство извне

Путин также прокомментировал обвинения в адрес России о вмешательстве в дела других стран.

Он назвал странными рассуждения о попытках Москвы вмешиваться в выборы Германии, а аналогичные обвинения о президентских выборах в США охарактеризовал как "слухи, используемые во внутриполитической борьбе".

Днем ранее президент США Дональд Трамп вновь допустил, что Россия вмешивалась в выборы.

Меркель в свою очередь заявила, что не боится возможного вмешательства в избирательную компанию в Германии.

"Но в случае, если будет грубая дезинформация, как, например, в случае девочки Лизы, или в Литве, где были сделаны определённые обвинения в сторону наших солдат, мы займемся этим вопросом. Мы будем работать с нашими гражданами, мы знаем, что киберпреступность является международным вызовом", - подчеркнула она.

Владимир Путин рассказал, что обсудил с канцлером среди прочего и акции протеста в России.

"Мы обсуждали с госпожой федеральным канцлером, и я обратил ее внимание, и ваше внимание хочу обратить, что правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в Европе, которые применяют газ и дубинки", - заявил российский президент.

Меркель прибыла в Россию с первым визитом за последние два года. Тем не менее Меркель и Путин, которых считают одними из самых влиятельных мировых лидеров, неоднократно встречались в других местах - их последняя до настоящего момента встреча состоялась в октябре.

Отношения между Россией и Германией резко ухудшились с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Их дальнейшему охлаждению способствовало начало вооруженного конфликта на Донбассе.