В Афганистане взорвали конвой миссии НАТО

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В результате взрыва в Кабуле, который осуществил смертник на пути конвоя миссии НАТО в Афганистане, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщили представители местных властей.

Погибли гражданские, уточнил представитель правительства. Еще 25 человек получили ранения, среди них - трое американских военнослужащих.

Нападение на колонну машин произошло недалеко от посольства США в утренний час пик. Взрыв сильно повредил одно из транспортных средств конвоя, также повреждения получили несколько находившихся рядом автомобилей.

Бронированные транспортные средства, которые могут выдерживать взрыв, вернулись на базу коалиционных сил, сообщил представитель миссии НАТО.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Взрыв прогремел после того, как боевики исламистского движения "Талибан" угрожали нападением на иностранных военных.

Миссия НАТО под названием "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. Она обучает и помогает правительственным силам Афганистана.