На Донбассе погиб военный, еще семеро ранены - штаб АТО

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За минувшие сутки семь украинских военных получили ранения. В результате обстрелов позиций одной из механизированных бригад ВСУ неподалеку от Авдеевки погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации штаба, за минувшие сутки боевики 63 раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.

На приморском направлении стреляли у Водяного, Красногоровки, Гнутова, Славного, Широкина, Новотроицкого, Павлополя, Марьинки, Лебединского, Чермалыка.

На донецком направлении обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, шахту "Бутовка", Каменку, Зайцево, Троицкое.

На луганском направлении стреляли около Крымского и Новозвановки, Катериновки, Троицкого, Новоалександровки, Валуйского и Станицы Луганской.

Боевики "ЛНР" и "ДНР" обвиняют в обстрелах украинских военных.