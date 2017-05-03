Трамп и Путин обсудили прекращение войны в Сирии

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин хотят добиться прекращения огня, чтобы закончить войну в Сирии, сообщили в Белом доме.

Два лидера провели первый телефонный разговор с того времени, как США выпустили крылатые ракеты по сирийской военной базе.

В сообщениях пресс-служб Белого дома и Кремля говорится о продуктивном разговоре. Также обсуждалась тема Северной Кореи.

Президент Трамп приказал обстрелять сирийскую военную базу в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли 89 человек. США возлагают ответственность за этот инцидент на президента Сирии Башара Асада.

Сирия отрицает это, а Москва обвиняет повстанцев в том, что они хранили химическое оружие, которое обнаружили во время атак.

В заявлении Белого дома указано: "Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии продолжаются слишком долго, и все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию".

"Диалог был очень хорошим и включал обсуждение зон безопасности, или деэскалации, для достижения длительного перемирия по гуманитарным и иным соображениям", - говорится в сообщении.

На сайте Кремля указано, что лидеры России и США договорились работать над созданием предпосылок для запуска реального процесса урегулирования в Сирии.

По сообщению, лидеры также договорились активизировать диалог между руководителями МИД - Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

Госдепартамент США ранее заявил, что Тиллерсон и Лавров встретятся 10-11 мая на Аляске.

В Кремле добавили, что президенты обсудили предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки" в начале июля в Гамбурге.