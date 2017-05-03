У Apple неожиданно упали продажи iPhone

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В первом квартале 2017 года Apple продала на 1% меньше iPhone, чем за такой же период прошлого года.

Калифорнийская компания сообщила, что в мире купили 50,8 млн этих смартфонов.

В этом году Apple должна выпустить новый iPhone, и ее босс Тим Кук объясняет эту "паузу" тем, что потребители ожидают новую модель.

С объявлением квартальных результатов акции Apple упали приблизительно на 2% - после того, как они выросли до рекордных отметок на фоне ожиданий лучших результатов.

Компания сообщила, что в целом ее доходы выросли на 4,6% - немного меньше, чем ожидали аналитики.

Падение продаж смартфонов компенсировалось успехом сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App store, которые показали 18% роста.

Кук также отметил, что выросли продажи часов Apple Watch и наушников AirPods и Beats.

Несмотря на падение количества проданных iPhone, доходы от них выросли на 1% благодаря продажам более дорогих iPhone 7 Plus (до $33,2 млрд).

В то же время аналитики GlobalData Retail заметили, что продажи iPhone принесли на $7 млрд меньше, чем за аналогичный период два года назад.

Частично в этом виновен Китай: доходы от продаж смартфона в этой стране упали на 14%. Кук частично объяснил это колебаниями курсов.

Дэйв Ли, корреспондент BBC по вопросам технологий в Северной Америке

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Первый квартал - всегда менее успешный для Apple, так как он идет после рождественского бума.

Однако более низкие показатели продаж iPhone немного огорчили инвесторов.

Тим Кук сказал им, что доволен постоянным ростом сервисов Apple, таких как Apple Music, Apple TV, iTunes и прочие, но реальное состояние компании измеряется успехом ее знаменитого смартфона.

Вот почему будет интересно наблюдать за тем, что будет происходить дальше.

С приближением 10-й годовщины iPhone потребители имеют высокие ожидания относительно следующего устройства линейки.

Инвесторы делают ставку на то, что новый смартфон станет хитом, и если он окажется просто очередным апгрейдом - это их обеспокоит.