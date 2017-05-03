Арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одна из картин Лучо Фонтаны на аукционе в Лондоне. Полотна с разрезами и отверстиями образуют знаменитую серию Concetto spaziale

Арт-дилер случайно оставил в парижском такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро.

Инцидент произошел в прошлый четверг.

По сообщениям, дилера отвлек телефонный звонок. Отсутствие картины он заметил только на следующий день.

Сначала он пытался найти водителя такси самостоятельно, но безуспешно. В субботу дилер обратился в полицию с заявлением о краже.

Полотно авторства итальянского художника Лучо Фонтаны (1899-1968) в конце концов вернули, сообщают СМИ.

Дилер ехал на такси в галерею современного искусства в центре Парижа.

Потерянная картина была одной из фонтановской Concetto spaziale - серии полотен с разрезами или отверстиями.