Арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 млн евро
Арт-дилер случайно оставил в парижском такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро.
Инцидент произошел в прошлый четверг.
По сообщениям, дилера отвлек телефонный звонок. Отсутствие картины он заметил только на следующий день.
Сначала он пытался найти водителя такси самостоятельно, но безуспешно. В субботу дилер обратился в полицию с заявлением о краже.
Полотно авторства итальянского художника Лучо Фонтаны (1899-1968) в конце концов вернули, сообщают СМИ.
Дилер ехал на такси в галерею современного искусства в центре Парижа.
Потерянная картина была одной из фонтановской Concetto spaziale - серии полотен с разрезами или отверстиями.