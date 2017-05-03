Норвежский миллиардер пообещал отдать "львиную долю" состояния

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Норвежский миллиардер пообещал отдать "львиную долю" своего состояния на благотворительность.

Хьелль Инге Рёкке - бывший рыбак, разбогатевший благодаря нефти.

Его первым благотворительным проектом станет исследовательское судно, которое будет вылавливать пластик из океана.

Оно будет сотрудничать с экологической организацией WWF (Всемирный фонд дикой природы).

Состояние Рёкке оценивается в 2 млрд долларов.

"Я хочу вернуть обществу часть того, что заработал, - сказал Рёкке в интервью изданию Aftenposte. - Это судно - часть моих планов".

На исследовательском судне будет экипаж из 30 человек и достаточно места, чтобы разместить до 60 ученых и лабораторное оборудование.

Оно будет вылавливать из воды и переплавлять до пяти тонн пластика в день, сообщила газета.

Рёкке не уточнил, сколько будет стоить судно и на какие еще проекты он выделит деньги.

У них с женой уже есть фонд, который финансирует стипендии для аспирантов.

Нина Йенсен из WWF заявила, что ее взгляды на добычу нефти очень сильно отличаются от взглядов Рёкке, и что она и дальше "будет спорить с ним" по вопросам, в которых уних есть разногласия, но отметила, что ее очень обрадовал проект с судном.

"Я еще не слышала о подобных инициативах, - сказала она. - Наша мечта - найти решение больших проблем океана, таких как загрязнение пластиком".

Другие миллиардеры-филантропы

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда пообещали отдать 95% своего состояния на благотворительность. Их приоритеты - здравоохранение и глобальное развитие.

Инвестор Уоррен Баффет обязался отдать 99% своих денег. Он разделит их между различными благотворительными организациями, включая фонд Гейтса.

Основатель Facebook Марк Цукерберг недавно пообещал отдать 99% своей доли в компании на различные проекты, в том числе на здравоохранение.