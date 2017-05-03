Норвежский миллиардер пообещал отдать "львиную долю" состояния
Норвежский миллиардер пообещал отдать "львиную долю" своего состояния на благотворительность.
Хьелль Инге Рёкке - бывший рыбак, разбогатевший благодаря нефти.
Его первым благотворительным проектом станет исследовательское судно, которое будет вылавливать пластик из океана.
Оно будет сотрудничать с экологической организацией WWF (Всемирный фонд дикой природы).
Состояние Рёкке оценивается в 2 млрд долларов.
"Я хочу вернуть обществу часть того, что заработал, - сказал Рёкке в интервью изданию Aftenposte. - Это судно - часть моих планов".
На исследовательском судне будет экипаж из 30 человек и достаточно места, чтобы разместить до 60 ученых и лабораторное оборудование.
Оно будет вылавливать из воды и переплавлять до пяти тонн пластика в день, сообщила газета.
Рёкке не уточнил, сколько будет стоить судно и на какие еще проекты он выделит деньги.
У них с женой уже есть фонд, который финансирует стипендии для аспирантов.
Нина Йенсен из WWF заявила, что ее взгляды на добычу нефти очень сильно отличаются от взглядов Рёкке, и что она и дальше "будет спорить с ним" по вопросам, в которых уних есть разногласия, но отметила, что ее очень обрадовал проект с судном.
"Я еще не слышала о подобных инициативах, - сказала она. - Наша мечта - найти решение больших проблем океана, таких как загрязнение пластиком".
Другие миллиардеры-филантропы
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда пообещали отдать 95% своего состояния на благотворительность. Их приоритеты - здравоохранение и глобальное развитие.
Инвестор Уоррен Баффет обязался отдать 99% своих денег. Он разделит их между различными благотворительными организациями, включая фонд Гейтса.
Основатель Facebook Марк Цукерберг недавно пообещал отдать 99% своей доли в компании на различные проекты, в том числе на здравоохранение.