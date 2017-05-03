Всемирный банк выделит Украине $150 млн на поддержку бизнеса

Копірайт зображення UNIAN

Всемирный банк выделит Украине 150 млн долл. в поддержку экспортоориентированного малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

"Украина имеет творческий и уникальный бизнес-потенциал и может производить высококачественные конкурентоспособные товары", - отметила директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

По ее словам, препятствием для реализации потенциала Украины является сложный доступ бизнеса к кредитам.

Поэтому средства Всемирного банка выделит государственный "Укрэксимбанк" в виде субкредитов другим украинским банкам, которые на льготных условиях смогут кредитовать малые и средние предприятия, ориентированные на экспорт.

Всемирный банк с 1992 года выделил Украине более 12 млрд долл. кредитов на реализацию различных проектов.

Осенью 2016 года Всемирный банк принял решение выделить Украине 500 млн долларов на закупку газа для прохождения отопительного сезона.