В Украине инициируют обязательное страхование для журналистов

Министерство информационной политики будет инициировать обязательное страхование для журналистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Учитывая вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и заботясь о безопасности журналистов, вскоре МИП инициирует изменения в законодательство в части страхования", - заявил министр информполитики Юрий Стець.

Он добавил, что министерство обсудит этот вопрос с Советом Европы, Национальным союзом журналистов, медийщиками и страховщиками.

Таким образом ведомство хочет дать журналистам дополнительные гарантии в профессиональной деятельности.

Юрий Стець также указал, что дела журналистов Николая Семены и Романа Сущенко, удерживаемых в России, - это "примеры нарушения прав журналистов" со стороны РФ.