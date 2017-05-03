Суд по делу Мартыненко перенесли на 12 мая

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Рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения экс-депутату Николаю Мартыненко перенесли на 12 мая. Такое решение приняла коллегия судей.

Сообщается, что суд объяснил свое решение тем, что в Апелляционный суд Киева не поступили материалы производства из Соломенского райсуда Киева.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров.

Таким образом судья Алексей Бобровник отказался применить к Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн гривен.