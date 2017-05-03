В Нежине украли памятник Марку Бернесу

Копірайт зображення Igor Volosyankin Image caption Бронзовая статуя Бернеса "сидела" на этом камне

В Нежине Черниговской области неизвестные похитили из сквера памятник советскому певцу и актеру Марку Бернесу.

Об этом сообщило местное издание "Уездные новости".

Информацию об инциденте подтвердили BBC Украина в управлении полиции Черниговской области.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства, рассказали в пресс-службе.

Памятник был изготовлен из бронзы на средства мецената.

Статую, воспроизводящую кадр из фильма "Два бойца", установили в Нежине в 2011 году по случаю 100-летия певца.

Марк Бернес (Нейман) родился в Нежине 25 сентября (8 октября) 1911 года. Умер 16 августа 1969 года в Москве.

Актер снялся почти 40 кинофильмах. Популярнось ему принесла роль Аркадия Дзюбина в фильме "Два бойца" (1943).