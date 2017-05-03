Суд отказался отменить приговор Навальному по делу "Кировлеса"

Image caption В феврале Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно

Кировский областной суд оставил в силе приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и второму обвиняемому Петру Офицерову по второму делу "Кировлеса".

Кировский областной суд признал законным приговор Ленинского райсуда города Кирова, вынесенный оппозиционеру Навальному и бизнесмену Офицерову в феврале. Апелляционную жалобу их адвокатов суд оставил без удовлетворения.

Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. В жалобе защита просила отменить приговор и прекратить их уголовное преследование "в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления".

Ни Навальный, ни Офицеров не присутствовали на рассмотрении жалобы - их интересы представляли адвокаты.

Прокурор попросил оставить приговор в силе. Защитник Навального Вадим Кобзев просил отменить приговор и оправдать оппозиционера.

"Ленинским районом судом Кирова были проигнорированными нормы европейского права. Суд проигнорировал политический характер преследования. Было нам отказано в допросе свидетелей, проведение экспертиз", - цитировал Кобзева Интерфакс.

После оглашения решения суда адвокат пообещал обжаловать его. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - сказал Кобзева.

8 февраля Ленинский суд Кирова приговорил Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес". Офицеров получил четыре года условно. Также обоих оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Дело "Кировлеса" рассматривалось уже во второй раз после того, как Верховный суд России в ноябре прошлого года отменил прежний приговор в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ в феврале 2016 года присудил Навальному компенсацию в размере более 3,4 млн рублей, признав, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова.

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Выступая на повторном процессе, прокурор заявил, что Навальный и Офицеров виновны в растрате продукции "Кировлеса" на 16 млн рублей. Обвинитель Сергей Богданов утверждал, что схема преступления "логична и понятна".

По мнению обвинителя, Навальный, который в 2009 году стал советником бывшего тогда губернатором Кировской области Никиты Белых, решил воспользоваться своим влиянием и нажиться за счет "Кировлеса".

Сам Навальный утверждал, что этим решением суда ему хотят запретить участвовать в выборах президента.

Решение Кировского областного суда, отказавшегося удовлетворить жалобу на повторный приговор по делу "Кировлеса", возвращает к вопросу о праве Навального участвовать в выборах президента в 2018 году.

Сам политик уверен, что условный срок не лишает его такой возможности, поскольку "в Конституции написано только о людях, содержащихся в местах лишения свободы". Однако такое ограничение содержится в законе "О выборах президента".

Навальный, если следовать этому закону, не сможет баллотироваться в президенты в ближайшие десять лет.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков после решения Кировского областного суда сказал Русской службе Би-би-си: "Мы начали кампанию до решения суда и мы ее продолжим".

"Решение суда никак не повлияет на кампанию, мы будем добиваться регистрации. Мы знали, что будет такое решение суда", - пояснил Волков.

В разговоре с ВВС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Навальный допущен до выборов, в конце января заявил: "Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления".

При этом ранее Песков отмечал, что "люди, пораженные в правах, не могут участвовать в президентских выборах" по закону.

Спикер Госдумы еще до решения Кировского районного суда говорил, что Навальному не стоит "мечтать" о выборах.