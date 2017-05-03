Порошенко: на счета государства поступили $1,1 млрд Януковича

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На счета Государственного казначейства зачислили 1,1 млрд долларов, которые по решению суда были конфискованы со счетов экс-президента Виктора Януковича и его команды, сообщил президент Петр Порошенко.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совещании с министром финансов Александом Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

"Кстати, я хочу сообщить, что на сейчас ни одной жалобы на это решение не поступило. И так называемые собственники, предъявившие свои претензии на эти деньги, так и не появились", - отметил президент, которого цитирует пресс-служба.

Петр Порошенко также надеется, что судебные процессы о "возвращении денег, которые были украдены у украинского народа" будут продолжаться и в дальнейшем.

Президент подчеркнул, что кроме этой суммы еще 200 млн долларов в ценных бумагах передадут Минфину.

Таким образом, по словам Порошенко, уменьшится внутренний долг государства. Кроме того, добавил он, эти средства также зачислят в золотовалютные резервы.

28 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко сообщили, что суд арестовал $1,5 млрд на счетах Виктора Януковича и его окружения.

Президент Петр Порошенко добавил, что эти деньги пойдут на восстановление боеспособности украинской армии.

Вместе с тем адвокат Януковича Виталий Сердюк опроверг информацию об аресте и изъятии денег, которые якобы принадлежали его подзащитному. "На руках у меня есть выписки со счетов Виктора Януковича из "Ощадбанка", там совсем другая сумма. Речь идет о 28 млн гривен, которые арестованы", - рассказал Сердюк.

Генпрокуратура обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ГПУ говорят, что получили неопровержимые документальные доказательства государственной измены, одним из которых, по словам ГПУ, является обращение экс-президента в адрес Владимира Путина с просьбой ввести российские войска на украинскую территорию.