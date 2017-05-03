В Индонезии спасли из неволи орангутана-альбиноса

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Редкого орангутана-альбиноса спасли из неволи в Индонезии. Сейчас о нем заботится одна из групп защитников животных.

Самку орангутана с белой шерстью и голубыми глазами удерживали в неволе в отдаленном селе в индонезийской части острова Борнео.

Животное два дня было заперто в клетке и до сих пор "демонстрирует дикое поведение", сообщили в Фонде спасения орангутангов Борнео.

В организации добавили, что вскоре животное отпустят на волю.

Орангутаны-альбиносы редко встречаются в природе. За 25-летнюю историю существования Фонда - это первый такой случай в их практике.

Пятилетний примат находится в реабилитационном центре фонда вместе с 500 другими орангутанами.

Орангутаны Борнео находятся под угрозой исчезновения, сообщает Международный союз охраны природы.

Их популяция сократилась более чем на 60% за период с 1950 до 2010 года из-за уничтожения их мест проживания и охоты.

Всего на острове Борнео, который разделен между Малайзией, Брунеем и Индонезией, живет около 100 тыс. орангутангов.