США второй раз за неделю запустили баллистическую ракету

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Военно-воздушные силы США произвели второй за неделю тестовый запуск баллистической ракеты дальнего действия Minuteman III.

Ракета была запущена с базы Вандерберг в Калифорнии. Процессом дистанционно руководили военные из штата Монтана. Ракета пролетела около 6400 км, а затем упала недалеко от Маршалловых островов в Тихом океане.

Новый запуск Minuteman III был осуществлен спустя несколько дней после того, как Северная Корея предприняла попытку собственного испытания твердотопливной ракеты. Как сообщали власти США, она взорвалась в воздухе и не успела покинуть территорию КНДР.

По словам американских военных, пуск Minuteman III не связан с ухудшением отношений с Северной Кореей. Испытания ракет планируются на три-пять лет вперед, а подготовка конкретного запуска может занять целый год, сообщила телеканалу Fox News представитель ВВС США Линда Фрост.

Предыдущие испытания Minuteman III прошли 26 апреля. Тогда запущенная американскими ВВС баллистическая ракета поразила цель на полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах.

"Эти запуски Minuteman необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности", - пояснял представитель командования глобальных ударов Пентагона полковник Джон Мосс.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении армии США с 1970-х годов и неоднократно проходила модернизацию. Предполагается, что эти ракеты останутся в строю до 2020-х годов.